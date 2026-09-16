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Путин 16 сентября обратится к россиянам по случаю предстоящих выборов в ГД

Путин 16 сентября обратится к россиянам по случаю предстоящих выборов в ГД

Российский лидер Владимир Путин в среду, 16 сентября, выступит с телеобращением к гражданам страны по случаю предстоящих выборов в Госдуму.

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