Минстрой может привлечь иностранные инвестиции в модернизацию ЖКХ в России

Для модернизации российской инфраструктуры ЖКХ планируют привлечь иностранных инвесторов. Как выяснили «Известия», Минстрой хочет таким образом найти 4,5 трлн рублей, необходимые для ремонта коммунальных сетей.
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