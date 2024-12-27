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Минстрой может привлечь иностранные инвестиции в модернизацию ЖКХ в России

Минстрой может привлечь иностранные инвестиции в модернизацию ЖКХ в России

Для модернизации российской инфраструктуры ЖКХ планируют привлечь иностранных инвесторов. Как выяснили «Известия», Минстрой хочет таким образом найти 4,5 трлн рублей, необходимые для ремонта коммунальных сетей.

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