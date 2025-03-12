Михаил Клинков: «Дзержинск активно готовится к празднованию 80-летия Победы»

В администрации Дзержинска прошли совещания по подготовке к предстоящему празднованию Дня Победы. В числе основных вопросов – праздничная программа и подготовка городской инфраструктуры к масштабным мероприятиям.
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