Крупный кроссовер популярного бренда неожиданно подешевел в России

Полноразмерный семиместный внедорожник , дебютировавший в России около года назад, и позиционируемый как конкурент Hyundai Palisade, стал доступнее для российских покупателей всего через несколько недель после повышения цен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии