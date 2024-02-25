Тимати требует для выступлений вертолет, французский коньяк и черные полотенца

Telegram-канал Baza опубликовал райдер российского рэпера Тимати. Среди условий трасфера — вертолет, желательно Eurocopter, встреча в аэропорту с грузчиками, автомобиль представительского класса с тонированными стеклами, проживание в лучших гостиницах города с оснащенным спортзалом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии