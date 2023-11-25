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У «Локо» 1 победа в 6 последних матчах РПЛ. Дальше – игра с «Зенитом»

У «Локо» 1 победа в 6 последних матчах РПЛ. Дальше – игра с «Зенитом»

Сегодня команда Михаила Галактионова сыграла вничью с «Крыльями Советов» – 3:3.  В 6 последних матчах чемпионата России железнодорожники одержали всего одну победу – над «Ахматом» (2:1).

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