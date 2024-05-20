В Калуге отломили кусок от памятника архитектуры при ремонте улицы Огарёва

В Калуге бурным ходом идёт ремонт многострадальной улицы огарёва. Не обошлось без жертв. От объекта культурного наследия - жилого дома 22/50 по улице Воронина отвалился кусок стеныВ Калуге бурным ходом идёт ремонт многострадальной улицы огарёва.
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