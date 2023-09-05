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В районе Новогиреево введена первая новостройка в рамках программы реновации

В районе Новогиреево введена первая новостройка в рамках программы реновации

Первая новостройка, расположенная в Новогиреево на востоке столицы, по адресу: Свободный проспект, дом 25/27, будет передана под заселение уже в текущем году, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

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