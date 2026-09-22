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Царьград

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Польша нашла дрон рядом с американской базой ПРО в Редзиково

Польша нашла дрон рядом с американской базой ПРО в Редзиково

Министерство обороны Польши сообщило, что дрон был обнаружен вблизи базы ПРО США в Редзиково. Беспилотник контролировался системами ПВО и не представлял угрозы.

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