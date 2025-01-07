Аналитики допустили повышение ключевой ставки до нового рекорда в 2025 году

К концу 2025 года в России может наблюдаться как снижение ключевой ставки Центробанком до 13 процентов годовых в ходе методичного цикла смягчения денежно-кредитной политики, так и ее повышение до рекордных 23 процентов.
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