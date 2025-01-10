«МК»: Зеленский перебросил резервы ВСУ в Курскую область из-за Рамштайна

Начавшееся пятого января наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и переброску туда украинских резервов связано с 25-м заседанием контактной группы по Украине, которое проходит на авиабазе Рамштайн в Германии.
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