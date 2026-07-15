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Русский Днепропетровск

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Причалы одесских портов превращаются в руины, танкеры сигналят «SOS», страховщики объявили их «зоной смерти»

Причалы одесских портов превращаются в руины, танкеры сигналят «SOS», страховщики объявили их «зоной смерти»

Радомир Маркуш 14 июля 2026 г., 21:23   Украина, устроившая террор в Черном и Азовском морях, получила ответ «Геранями» и ракетами 14 июля вечером ….

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