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Уровень поддержки Байдена в США снизился до 36%

Уровень поддержки Байдена в США снизился до 36%

Уровень одобрения политики президента США Джо Байдена снижается четвертую неделю подряд и в настоящее время достигает 36%, передает Reuters со ссылкой на результаты опроса общественного мнения, проведенного совместно с социологической службой Ipsos.

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