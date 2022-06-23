Уровень поддержки Байдена в США снизился до 36%

Уровень одобрения политики президента США Джо Байдена снижается четвертую неделю подряд и в настоящее время достигает 36%, передает Reuters со ссылкой на результаты опроса общественного мнения, проведенного совместно с социологической службой Ipsos.
Уровень одобрения политики президента США Джо Байдена снижается четвертую неделю подряд и в настоящее время достигает 36%, передает Reuters со ссылкой на результаты опроса общественного мнения, проведенного совместно с социологической службой Ipsos.
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