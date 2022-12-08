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"Повалил на тачку и отпинал": жесткая драка попала на видео в Приморье

"Повалил на тачку и отпинал": жесткая драка попала на видео в Приморье

Жители Приморья поделились кадрами жесткой потасовки, которую засняли на видео жители Уссурийска. Как рассказали очевидцы, поздно вечером возле жилых домов двое мужчин устроили драку, а разнять их пыталась девушка.

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