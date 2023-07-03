Турецкая пресса: Сожжение Корана в Стокгольме ставит под угрозу членство Швеции в НАТО

Очередная, прошедшая с разрешения властей, акция, в ходе которой возле мечети в Стокгольме был публично сожжен Корана, и последующая за этим резкая реакция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ставят под угрозу шансы Швеции на вступление в военный блок НАТО.