Военное обозрение

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Турецкая пресса: Сожжение Корана в Стокгольме ставит под угрозу членство Швеции в НАТО

Турецкая пресса: Сожжение Корана в Стокгольме ставит под угрозу членство Швеции в НАТО

Очередная, прошедшая с разрешения властей, акция, в ходе которой возле мечети в Стокгольме был публично сожжен Корана, и последующая за этим резкая реакция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ставят под угрозу шансы Швеции на вступление в военный блок НАТО.

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