Татарстан возглавил рейтинг регионов ПФО по уровню зарплат у кассиров

Средняя зарплата у кассиров в Татарстане за год выросла до 49,5 тыс. рублей (+10,1 тыс.). Это самый высокий уровень заработка среди регионов Приволжского Федерального округа (ПФО), следует из аналитики hh.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии