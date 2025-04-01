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SANA: восстановлено электроснабжение в провинциях Хомс, Хама и Тартус

SANA: восстановлено электроснабжение в провинциях Хомс, Хама и Тартус

В трех провинциях Сирии восстановлена подача электричества. Об этом, ссылаясь на руководителя государственной компании по передаче и распределению электроэнергии Халеда Абу Дея, сообщает информационное агентство SANA.

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