SANA: восстановлено электроснабжение в провинциях Хомс, Хама и Тартус

В трех провинциях Сирии восстановлена подача электричества. Об этом, ссылаясь на руководителя государственной компании по передаче и распределению электроэнергии Халеда Абу Дея, сообщает информационное агентство SANA.
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