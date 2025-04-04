Тамара Дербушева: «Ближе к концу сезона эмоции остались, хотелось бегать уже все гонки»

Сезон завершится финалом Кубка Содружества в Мурманске (с 4 по 6 апреля). «Люблю бегать гонки. Если выбирать – откатиться или пробежать гонку, я выберу гонку, потому что есть азарт, больше нравится через гонки подводиться к другим стартам.
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