Рылов о проверке FINA из-за участия в чемпионате России: «Что я могу с этим сделать? Просто ничего. Мое дело – плыть»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов прокомментировал информацию о том, что Международная федерация плавания (FINA) начала внутреннюю проверку по вопросу участия его в чемпионате России в Казани.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх