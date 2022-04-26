Рылов о проверке FINA из-за участия в чемпионате России: «Что я могу с этим сделать? Просто ничего. Мое дело – плыть»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов прокомментировал информацию о том, что Международная федерация плавания (FINA) начала внутреннюю проверку по вопросу участия его в чемпионате России в Казани.
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