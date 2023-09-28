Стало известно, останется ли возможный "политеховский маньяк" Виталий Манишин в СИЗО

Манишину продлили меру пресечения до 15 ноября включительно Октябрьский районный суд Барнаула 28 сентября продлил меру пресечения Виталию Манишину, который является главным подозреваемым по делу "политеховского маньяка".
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