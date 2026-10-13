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Царьград

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В Екатеринбурге заработали 15 пунктов приема старых шин

В Екатеринбурге заработали 15 пунктов приема старых шин

В Екатеринбурге заработала сеть из 15 автосервисов во всех районах города, принимающих бывшие в употреблении шины за символическую плату по QR-коду.

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