15 октября 2026 года Николаю Баскову исполняется 50. Круглую дату «золотой голос России» встречает в режиме, к которому сам себя приучал годами: сладкое уступило место интервальному голоданию, косметологи — массажу, а свободные вечера — грядкам в подмосковном саду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Новые анализы по ...
- Почти 23 млн долг...
- Н Алиса Фрейндлих в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым