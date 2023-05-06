Слово и дело

9 397 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виль Батршин
    Правильно.😊Авторы NetEase вс...
  • life style
    Это может выглядеть шуткой только для тех, кто путает Австрию с Австралией, поворачивается на 360° и мозги ненавистью...Авторы NetEase вс...
  • карла карлова
    Какой концерт?Охренели?Их пускать в Россию вообще незачем.Большой концерт «...

Мадридский «Реал» впервые с 2014 года завоевал Кубок Испании

Мадридский «Реал» впервые с 2014 года завоевал Кубок Испании

Спортсмены «Реала» со счетом 2:1 обыграли «Осасуну» в финале Кубка Испании по футболу. Матч состоялся на Олимпийском стадионе в Севилье.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх