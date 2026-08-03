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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Голд стал ассистентом генменеджера «Айлендерс» и генменеджером фарм-клуба в АХЛ. Он 12 сезонов работал в «Бостоне»

Эван Голд назначен ассистентом генерального менеджера « Айлендерс ». 46-летний функционер также стал генеральным менеджером «Хэмилтона» – фарм-клуба «островитян» в АХЛ .

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