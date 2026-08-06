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"Не для этого мы пять лет воевали": Ищенко объяснил, почему Британия не получит Одессу

"Не для этого мы пять лет воевали": Ищенко объяснил, почему Британия не получит Одессу

Россия не допустит британского контроля над Одессой. Даже при формальном сохранении Украины фактическим хозяином региона станет Москва, и пять лет войны были не для того, чтобы отдать черноморский порт британцам.

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