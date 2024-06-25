Помните этого милого рыжего депутата Госдумы, который постоянно удивляет нас своими идеями? Многие смеются над ними, а зря: среди них есть весьма дельные.
Штрафовать "вонючек" и проверять у женщин трусы: реальные законопроекты
Комментарии
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Гарий Щерба
Намедни ,,УЧИТЕЛЯ ЗАКОННИКИ,, ЗАБЛОКИРОВАЛИ ЗАКОН что бы гимн РОССИИ в школах и во ВСЕХ государственных МЕРОПРИЯТИЙ и гос.УЧЕРЕЖДЕНИЙ БЫЛ БЫ ОБЯЗАТЕЛЕН а вот ТРУСЫ и ПОДМЫШКИ МАТЬ ИХ НУ УЖ ОЧЕНЬ ЗАИНТИРЕСОВАЛ ...???!!!??? ДОЛБОЯЩЕРЫ .................................... .
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14 час.
Сергей Андросов
По принципу- хоть пять лет поржём нормально.
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10 час.
Майя Maja
И куда этот долбоящер штрафы решил направлять? Как всегда себе и своим друганам долбоящерам на мыло, задницу мыть?! Все им не хватает?!
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4 час.
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