ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Штрафовать "вонючек" и проверять у женщин трусы: реальные законопроекты

Штрафовать "вонючек" и проверять у женщин трусы: реальные законопроекты

Помните этого милого рыжего депутата Госдумы, который постоянно удивляет нас своими идеями? Многие смеются над ними, а зря: среди них есть весьма дельные.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Намедни ,,УЧИТЕЛЯ ЗАКОННИКИ,, ЗАБЛОКИРОВАЛИ  ЗАКОН что бы гимн РОССИИ  в школах и во ВСЕХ  государственных  МЕРОПРИЯТИЙ и гос.УЧЕРЕЖДЕНИЙ  БЫЛ БЫ ОБЯЗАТЕЛЕН  а вот   ТРУСЫ и  ПОДМЫШКИ  МАТЬ ИХ  НУ УЖ ОЧЕНЬ ЗАИНТИРЕСОВАЛ ...???!!!??? ДОЛБОЯЩЕРЫ .................................... .
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14 час.
Сергей Андросов
По принципу- хоть пять лет поржём нормально.
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10 час.
Майя Maja
И куда этот долбоящер штрафы решил направлять? Как всегда себе и своим друганам долбоящерам на мыло, задницу мыть?! Все им не хватает?!
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4 час.

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