Штрафовать "вонючек" и проверять у женщин трусы: реальные законопроекты

Гарий Щерба

Намедни ,,УЧИТЕЛЯ ЗАКОННИКИ,, ЗАБЛОКИРОВАЛИ ЗАКОН что бы гимн РОССИИ в школах и во ВСЕХ государственных МЕРОПРИЯТИЙ и гос.УЧЕРЕЖДЕНИЙ БЫЛ БЫ ОБЯЗАТЕЛЕН а вот ТРУСЫ и ПОДМЫШКИ МАТЬ ИХ НУ УЖ ОЧЕНЬ ЗАИНТИРЕСОВАЛ ...???!!!??? ДОЛБОЯЩЕРЫ .................................... .