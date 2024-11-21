ESA испытает демонстратор ядерного двигателя в космосе

Художественное изображение ядерного буксира / © ESA Работы над дорожной картой в рамках инициативы pReliminary eurOpean reCKon on nuclEar elecTric pROpuLsion for space appLications (RocketRoll), начатые в 2022 году, завершились в октябре 2024-го.
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