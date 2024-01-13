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Воздействие аптечных витаминов на здоровье: о каком спорном влиянии заявляют эксперты

Воздействие аптечных витаминов на здоровье: о каком спорном влиянии заявляют эксперты

Воздействие аптечных витаминов на здоровье: о каком спорном влиянии заявляют эксперты Евгения КомароваРоссийские ученые приступили к тщательному анализу поливитаминов, и результаты исследования оказались далеко не однозначными.

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