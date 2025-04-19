Власти США отменили более 400 грантов на программы "разнообразия, равенства и инклюзивности"

Власти Соединенных Штатов приняли решение отменить более 400 грантов на программы "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI – diversity, equality and inclusion) на общую сумму, превышающую $200 млн, сообщил возглавляемый миллиардером Илоном Маском департамент государственной эффективности (DOGE).
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