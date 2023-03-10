«Ведьмы из Сугаррамурди»: Метла ей к лицу

Языческий хоррор о том, как трудно, но славно быть ведьмой В испанском мегаполисе совершено дерзкое ограбление с участием маленького мальчика и двух незадачливых воров, разукрашенных под уличных артистов, изображавших Христа и игрушечного солдатика.