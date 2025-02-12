NBC: США могут закрыть консульства в нескольких странах в целях экономии

В целях оптимизации бюджета Госдепартамент США может закрыть некоторые консульства в различных странах, включая государства Тихоокеанского региона, Канаду, Мексику, а также европейские государства, такие как Германия и Франция.
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