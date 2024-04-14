Минобороны РФ сообщило об атаке беспилотников в Краснодарском крае

Средствами ПВО уничтожено 10 украинских БПЛА Как сообщила пресс-служба Министерства обороны России, над территорией Краснодарского края дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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