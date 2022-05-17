Песков заявил, что Киев вряд ли мог сам срежиссировать «кровожадную инсценировку» в Буче

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что Киев самостоятельно не смог бы провести инсценировку в городе Буча – ему помогли информационные советники и пиар-компании.
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