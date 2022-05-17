Аргументы недели

98 154 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Светлая
    Низкий поклон старичкам.. Пусть будет у них всегда забота, любовь и сострадание к ним.«Нам говорили, пр...
  • Алекссандр Тимоненко
    Где вы все были, когда Европа завалила Россию курятиной и Боингами? Гробили с/х и авиапром?А теперь поумнели? Руковод...Генерал-полковник...
  • Геннадий Рязанов
    ЭТА МРАЗЬ ВЫКРУТИТСЯ ,КАК И С ПОЖАРОМ БИБЛИОТЕКИ , И КАК ТАКОЙ МРАЗИ МОГЛИ ДОВЕРИТЬ ЦЕННЫЕ НАУЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ,Я НЕ УД...СК требует заочно...

Песков заявил, что Киев вряд ли мог сам срежиссировать «кровожадную инсценировку» в Буче

Песков заявил, что Киев вряд ли мог сам срежиссировать «кровожадную инсценировку» в Буче

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что Киев самостоятельно не смог бы провести инсценировку в городе Буча – ему помогли информационные советники и пиар-компании.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх