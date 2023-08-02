Пятый канал

31 389 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    пшекам не терпится стать радиоактивной пылью...Минобороны Польши...
  • лина любимцева
    Дешевый-не-дешевый сценарий, а Путин в ЮАР  НЕ ЕДЕТ, поскольку ЮАР грозит арестовать Путина на основании этого "ордер...«Дешевенький сцен...
  • Сергей Oблезов
    Белорусы-адекватные люди, очень трудолюбивые, им угрозы ЕС, до лампочки-создадут свое, остальное даст Россия!ЕС запретил экспо...

Западная пресса синхронно сообщает о провале украинского контранступления

Западная пресса синхронно сообщает о провале украинского контранступления

Ключевые мировые издания вдруг снова синхронно заговорили о провале украинского контрнаступления. Немецкая Die Welt пишет о том, что Киев несет огромные потери и не может оттеснить российские позиции, а атаки ВСУ в районе Запорожья - провалились.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх