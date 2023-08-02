Западная пресса синхронно сообщает о провале украинского контранступления

Ключевые мировые издания вдруг снова синхронно заговорили о провале украинского контрнаступления. Немецкая Die Welt пишет о том, что Киев несет огромные потери и не может оттеснить российские позиции, а атаки ВСУ в районе Запорожья - провалились.
Ключевые мировые издания вдруг снова синхронно заговорили о провале украинского контрнаступления. Немецкая Die Welt пишет о том, что Киев несет огромные потери и не может оттеснить российские позиции, а атаки ВСУ в районе Запорожья - провалились.
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