Над Мордовией сбили украинский дрон самолетного типа

Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Мордовией. Об этом сообщает Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, террористическую атаку киевский режим попытался совершить с помощью дрона самолетного типа.
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