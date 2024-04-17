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Над Мордовией сбили украинский дрон самолетного типа

Над Мордовией сбили украинский дрон самолетного типа

Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Мордовией. Об этом сообщает Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, террористическую атаку киевский режим попытался совершить с помощью дрона самолетного типа.

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