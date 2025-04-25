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Политнавигатор

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Формула Фон дер Ляйен: Если не пользоваться энергией, энергетическая безопасность повысится

Формула Фон дер Ляйен: Если не пользоваться энергией, энергетическая безопасность повысится

Россия якобы намеренно использовала энергоресурсы в качестве оружия против Европы. Об этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на саммите «Будущее энергетической безопасности» в Лондоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
НЕ ПЕЙ ВОДЫ-ССАТЬ НЕ НАДО !!!!!
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17 час.
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