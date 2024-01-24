Президент Чада Деби выразил Путину соболезнования из‑за крушения самолета Ил‑76

РИАМО - 24 янв. Президент переходного периода республики Чад Махамат Идрис Деби выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с крушением военного самолета Ил-76 под Белгородом, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии