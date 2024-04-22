Рыбаков предложил курскому застройщику КРТ снять корону, а людям умерить аппетиты

В минувший четверг на прошедшем заседании комитета по градостроительной деятельности и транспорту Орловского облсовета на обсуждение в очередной раз вынесли вопрос о реализации комплексного развития территории (КРТ) в районе Наугорского шоссе в Орле.
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