Не нервничать. Оливковое масло помогает уменьшать депрессию

Оливки стоит чаще включать в рацион при плохом настроении и депрессии. Дело в том, что олеацеин, содержащийся в оливках, способен влиять на образование новых нервных клеток, смягчает воспаление в головном мозге и может быть полезен при лечении депрессии и других неврологических заболеваний.
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