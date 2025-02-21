Не нервничать. Оливковое масло помогает уменьшать депрессию

Оливки стоит чаще включать в рацион при плохом настроении и депрессии. Дело в том, что олеацеин, содержащийся в оливках, способен влиять на образование новых нервных клеток, смягчает воспаление в головном мозге и может быть полезен при лечении депрессии и других неврологических заболеваний.