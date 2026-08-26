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Военная тактика меняется: что армия РФ применяет в Запорожской и Сумской областях

Военная тактика меняется: что армия РФ применяет в Запорожской и Сумской областях

Российские военные продолжает продвигаться в зоне СВО. Группировка войск «Север» освободила Писаревку в Сумской области, а бойцы группировки «Восток» взяли под контроль Неженку в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

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