SANA: лидер курдов Мазлюм Абди стал советником президента Сирии Аш-Шараа

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа включил бывшего руководителя курдских формирований «Силы демократической Сирии» (СДС) Мазлюма Абди в список своих советников.
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