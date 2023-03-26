Больница сейчас - это место, где назойливые пациенты мешают врачам работать с документацией

Возмущённая блондинка звонит в техподдержку провайдера:– У меня Интернет не работает!– Как давно начались проблемы?– Уже неделю ничего не работает, а вы даже не звоните и не интересуетесь! Если бы кремы от морщин реально помогали, то у женщин уже не было бы отпечатков пальцев.
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