РЖАКА

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  • mvilorich Vilin
    Завгара кастрировали?Ничто так не став...
  • Павел Федосеенков
    Отличный рассказ!!Старый попугай
  • Светлана Сурина
    И как это котенок может крыс ловить! Взрослый кот не всякий с крысой справится.... Потому они и меняются у этой душег...Васька и Аська

Больница сейчас - это место, где назойливые пациенты мешают врачам работать с документацией

Больница сейчас - это место, где назойливые пациенты мешают врачам работать с документацией

Возмущённая блондинка звонит в техподдержку провайдера:– У меня Интернет не работает!– Как давно начались проблемы?– Уже неделю ничего не работает, а вы даже не звоните и не интересуетесь! Если бы кремы от морщин реально помогали, то у женщин уже не было бы отпечатков пальцев.

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