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Булыкин: главные претенденты на «Золотой мяч» — Родри и Ямаль

Булыкин: главные претенденты на «Золотой мяч» — Родри и Ямаль

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин назвал Родри и Ламина Ямаля главными претендентами на «Золотой мяч», отметив важность трофеев, завоёванных футболистом как с клубом, так и со сборной.

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