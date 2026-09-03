В РФ разрешили продажу топлива пониженных экоклассов

Временное послабление для топливного рынка уже вступило в силу. С 1 сентября 2026 года до конца июня 2027 года на АЗС можно легально продавать топливо экологических классов от Евро-2 до Евро-5, сообщили в Минэнерго.
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