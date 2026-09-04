Стало известно, в каком возрасте наиболее востребована «Пушкинская карта»

Самыми главными пользователями «Пушкинской карты» стали россияне в возрасте 17 лет. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече из цикла «Родина — это люди» в рамках всероссийского проекта «С чего начинается Родина», сообщает ТАСС.