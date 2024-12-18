Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Андрей
    Педагоги где? Основной вопрос в обсуждении.. Скажу, что преступные действия, вернее бездействия, конечно требуют нака...Учителя отвернули...
  • Evgenija Palette
    Только вот, как их туда загнать... Сейчас хулиганствующие мамы этих шлюшек закатят рёв на всю Вселенную.Учителя отвернули...
  • Евгений
    Директора нужно не увольнять, а садить. Оставление в опасности сейчас уголовно наказуемое деяние.Учителя отвернули...

Всё жгут, а заодно и греются: в Абхазии начался народный «бунт» против майнеров

Всё жгут, а заодно и греются: в Абхазии начался народный «бунт» против майнеров

БлокнотРУ В Абхазии становится горячо, но только не в домах, а в головах. Недовольные хронической нехваткой электроэнергии и вялой борьбой полицейских с майнерами, которые «сжирают» львиную долю электричества, люди сами взялись за дело.

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