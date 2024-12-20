Финляндия получит за Зеленского: Россия приготовила тонкую месть

Анатолий Анатольев Пора мочить, как "усраину", а за одно и девочек с низкой соц ответственностью = прибалтию!!!!!

Иван Ураганов Чухонцы конфискуют,а мы только хотим,в этом и во всём проявляется наша мягкотелость к врагам.