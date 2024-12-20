Этой осенью Финляндия предприняла очередной враждебный шаг в отношении Российской Федерации. В Хельсинки пошли на прямой грабеж, отобрав российскую собственность стоимостью в 35 млн евро и прикрывшись фиговым листком «содействия Украине».
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