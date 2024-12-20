Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 709 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Погудин
    трепотня ни о чемФинляндия получит...
  • Маша Иванова
    Еще несколько лет назад-численность была 127 тыс и вдруг 260-поражало каким образом размножились-теперь понятно-перее...Отказали лично Пу...
  • Иван Ураганов
    Чухонцы конфискуют,а мы только хотим,в этом и во всём проявляется наша мягкотелость к врагам.Финляндия получит...

Финляндия получит за Зеленского: Россия приготовила тонкую месть

Финляндия получит за Зеленского: Россия приготовила тонкую месть

Этой осенью Финляндия предприняла очередной враждебный шаг в отношении Российской Федерации. В Хельсинки пошли на прямой грабеж, отобрав российскую собственность стоимостью в 35 млн евро и прикрывшись фиговым листком «содействия Украине».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Анатольев
Пора мочить, как &quot;усраину&quot;, а за одно и девочек с низкой соц ответственностью = прибалтию!!!!!
Ответить
2 час.
Иван Ураганов
Чухонцы конфискуют,а мы только хотим,в этом и во всём проявляется наша мягкотелость к врагам.
Ответить
1 час.
ОП
Олег Погудин
трепотня ни о чем
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх