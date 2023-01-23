Певец Никита Киоссе рассказал о сотрудничестве с Меладзе

Солист Никита Киоссе рассказал о шоу «Хочу к Меладзе», в котором он принимал участие в 2014 году. Певец вспомнил, как работал с продюсером Константином Меладзе и певцом Сергеем Лазаревым.
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