В Ленобласти таможенники задержали «человеческие эмбрионы»

КИНГИСЕПП, 19 февраля, ФедералПресс. Жительнице Эстонии не удалось провести в Россию пакеты с изделиями из пластика в виде человеческого эмбриона, об этом «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.