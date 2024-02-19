В Ленобласти таможенники задержали «человеческие эмбрионы»

КИНГИСЕПП, 19 февраля, ФедералПресс. Жительнице Эстонии не удалось провести в Россию пакеты с изделиями из пластика в виде человеческого эмбриона, об этом «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.
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