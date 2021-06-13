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32-я ракетка мира в паре раскритиковала «Ролан Гаррос» за снижение призовых, ограниченный доступ к тренировочным кортам и проблемы с веганским меню

32-я ракетка мира в паре Шэрон Фичмэн раскритиковала организацию «Ролан Гаррос», написав, что «каким бы прекрасным ни был турнир, он должен пройти долгий путь, прежде чем окажется на одном уровне с другими «Большими шлемами» или турнирами WTA и ATP в плане равенства игроков».

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